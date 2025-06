Gimenez: "Dobbiamo pensare a vincere il Mondiale con il Messico: sognare è gratis"

Nelle scorse ore l'attaccante rossonero Santi Giménez si è raccontato in una lunga intervista concessa a GQ México, svelando aneddoti inediti e curiosità sul suo recente approdo al Milan. Tra emozioni, sogni realizzati e retroscena poco noti, il Bebote ha ripercorso le tappe del suo percorso, dalla crescita personale alla nuova avventura in rossonero, aprendo una finestra autentica sulla sua vita dentro e fuori dal campo.

I tifosi messicani, i più fedeli

"Sì, Credo che i tifosi messicani siano i più fedeli. In ogni Mondiale siamo il Paese con più presenze sugli spalti. Anche quando giochiamo negli USA, lo stadio è pieno. Dovremmo anche sostenere i giovani, a prescindere da dove provengano o per quale club giochino”.

L'obiettivo e il sogno col Messico

“Quello che voglio trasmettere a tutti è che bisogna sempre pensare in grande. Nel calcio puoi vincere, pareggiare o perdere, specialmente nei playoff del Mondiale. Ma bisogna sempre pensare a diventare campioni del mondo, perché no? Pensare è gratis, sognare è gratis. Se punti in alto, è meglio. Se pensiamo solo a raggiungere il quinto match o i playoff, non lo raggiungeremo. Dobbiamo pensare oltre, a vincere il Mondiale. Abbiamo l’allenatore perfetto in Javier Aguirre e l’assistente perfetto in Rafa Márquez, tutti conoscono la loro autorità, il loro amore per il Messico, e ce lo trasmettono ogni giorno. Ci fanno sentire il peso della bandiera ad ogni partita”.