Giochista o risultatista? Brocchi: "Mi piace vincere attraverso un gioco. Reputo il calcio uno spettacolo"

Nell'ultimo episodio di Unlocker Room, il podcast proposto dal Milan con ospiti del presente e del passato rossonero, è stato invitato l'ex centrocampista del settore giovanile e della prima squadra Cristian Brocchi che negli anni di Ancelotti ha vinto tutto con il Diavolo. Nella chiacchierata Brocchi non ha solo ricordato le sue vittorie più significative e parlato di alcuni ex compagni, ma anche parlato della sua esperienza come giocatore e di quella attuale come allenatore.

Le parole di Cristian Brocchi sulla sua filosofia di gioco tra giochisti e risultatisti: "Per me intanto è fondamentale un aspetto: tutti giocano per vincere. Non è solo dire giochista o risultatista. Normale che ognuno ha un pensiero per arrivare al risultato che però dev’essere la vittoria. Io personalmente sono uno di quelli che vuole vincere attraverso un gioco e non solo esclusivamente attraverso una fase difensiva. Ma perché reputo il calcio uno spettacolo e mi piace di più vedere le squadre che giocano a viso aperto. Le nuove generazioni di allenatori hanno la voglia e la volontà di mettere in campo qualcosa di diverso”