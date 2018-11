Gravina: "Accordo importante tra Milan e Inter su San Siro, migliorare gli stadi è cruciale per il bene del nostro calcio"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato dell'accordo tra Milan e Inter su San Siro: "L’accordo è importante, io credo che ogni forma di collaborazione è il modo migliore per poter crescere in questo settore. Oggi siamo tutti impegnati in questa rivoluzione fondamentale e credo che l’aspetto delle infrastrutture sia uno dei nodi cruciali per sviluppare il campionato italiano. Massimo impegno da parte di tutti, la Federazione svolgerà un ruolo centrale nel promuovere e dare un supporto alle società affinché gli stadi possano trovare la loro giusta dimensione di accoglienza".