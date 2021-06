Gravina ai nuovi organi di giustizia sportiva: "Siete garanzia di imparzialità e indipendenza"

Si è svolta oggi in video conferenza la riunione d’insediamento degli organi della giustizia sportiva endofederale. I 176 nuovi componenti degli organi giudicanti (Corte Federale d’Appello, Corte Sportiva d’Appello e Tribunale Federale Nazionale), che entreranno formalmente in carica dal 1° luglio, hanno ricevuto il saluto del presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Siete garanzia di imparzialità e indipendenza, il vostro ruolo è fondamentale per dare credibilità all’intero movimento calcistico italiano. Gli strumenti innovativi messi a disposizione dalla Federazione, uno su tutti il processo telematico, sono convinto faciliteranno un compito così gravoso garantendo, allo stesso tempo, la tracciabilità di tutte le informazioni e delle documentazioni depositate, implementando un dialogo trasparente e sicuro. La vostra competenza fornirà un contributo fondamentale in questo auspicato processo di innovazione”.

Alla riunione hanno partecipato i nominati presidenti della Corte Federale d’Appello Mario Luigi Torsello, della Corte Sportiva d’Appello Carmine Volpe e del Tribunale Federale Nazionale Carlo Sica e il coordinatore delle segreterie degli organi di giustizia Giancarlo Viglione.