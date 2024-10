Gullit bacchetta Zirkzee: "Avrebbe fatto meglio a dire di sì al Milan"

Nella giornata di oggi, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, è stato intercettato l'ex calciatore rossonero Ruud Gullit, oggi commentatore televisivo in Olanda e membro della Laureus Academy. Con l'ex campione rossonero la rosea ha parlato soprattutto di Milan e dei giocatori e dei protagonisti che potranno fare la differenza in questa stagione per il Diavolo. Di seguito alcune delle due dichiarazioni più importanti rilasciate nell'intervista.

Le parole di critica di Ruud Gullit nei confronti di Joshua Zirkzee: "Avrebbe fatto meglio a dire sì al Milan. Conosceva la Serie A e per la sua maturazione gli sarebbero state molto utili un altro paio di stagioni in questo torneo ma in un top club come il Milan. Adesso invece è in una società che ha tanti problemi e che non facilita la sua crescita. Spero che riesca a invertire la tendenza dopo un inevitabile periodo di ambientamento. E' bravo, su questo nessun dubbio, allo United è dura far bene in un simile momento storico".