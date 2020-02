Ibra-Ronaldo, La Gazzetta dello Sport: "C’eravamo tanto odiati"

In vista del match di Coppa Italia tra Milan e Juventus, La Gazzetta dello Sport pone l’accento sulla sfida nella sfida tra Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. "C’eravamo tanto odiati", titola la rosea, che poi aggiunge: "Veleni, successi e una montagna di reti: in Milan-Juve dopo cinque anni torna lo scontro tra re". L’ultimo confronto tra i due è avvenuto nel 2015 in una partita di Champions tra Real Madrid e Psg (vittoria dei Blancos per 1-0).