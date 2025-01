Ieri riposo, oggi il Milan torna in campo per preparare il big match contro la Juve

Ieri, nel day after della gara vinta a Como, il Milan ha goduto di un giorno di riposo per ricaricare le pile dopo un periodo molto intenso. Quest'oggi però si torna a fare sul serio, anche perché non c'è tempo da perdere e c'è da preparare una partita molto importante: sabato alle ore 18 infatti i rossoneri saranno all'Allianz Stadium per sfidare la Juventus in un big match che dirà tanto per la corsa alla Champions League. Con i risultati recenti il Diavolo si è riportato a tre punti di distanza dai bianconeri.

Oggi il Milan si ritroverà al centro sportivo di Milanello per la sessione di allenamento. Ieri sono arrivate notizie incoraggianti sul fronte Pulisic e Morata, nessuna lesione dopo il Sinigaglia: il primo tenta il recupero per sabato, il secondo è in ogni caso squalificato e dunque non ci sarà. Meno positive le notizie per Malick Thiaw che, diversamente, è rimasto vittima di una lesione e sarà rivalutato tra una decina di giorni. Soprattutto in attacco ci sarà da capire come Conceicao correrà ai ripari.