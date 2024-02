Il Messaggero - Il Milan corteggia anche Sarri: futuro incerto alla Lazio

vedi letture

C'è un gran parlare in queste settimane del futuro della panchina del Milan. La posizione di Stefano Pioli è incerta e alcune voci su un possibile arrivo di Antonio Conte hanno fatto il resto. Ma il nome del tecnico pugliese non sarebbe l'unico nei radar della società di via Aldo Rossi. Secondo quanto scrive Il Messaggero questa mattina, infatti, i rossoneri starebbero corteggiando anche Maurizio Sarri, nel caso fosse disponibile.

Nonostante Sarri abbia dichiarato recentemente di voler chiudere la carriera alla Lazio, il suo futuro rimane incerto, specialmente dopo un mercato di gennaio che non ha portato nulla in dote e una posizione di classifica molto deludente. Il suo contratto scade nel 2025 e il tecnico toscano ha cambiato anche agente. Secondo il quotidiano Sarri è corteggiato dal Milan ma avrebbe anche offerte dall'Arabia: inoltre potrebbe gradire un ritorno in Toscana, magari alla Fiorentina se le strade con Italiano dovessero separarsi.