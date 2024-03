Il Milan protagonista al SXSW: "E' nostra responsabilità trasmettere messaggi positivi e contribuire al cambiamento positivo nella società"

Austin, TX, 18 marzo 2024 – Si è concluso questo weekend ad Austin, Texas, il prestigioso festival di fama internazionale South by Southwest (SXSW), che ha visto protagonista per la prima volta l’AC Milan.

Tania Moreno, Chief Marketing Officer di AC Milan, ha partecipato al panel "From Goals to Touchdowns: Cultivating Brands Across Continents", insieme al Chief Marketing Officer di Tampa Bay Buccaneers e moderato dalla giornalista di Sportico Asli Pelit. Il panel ha offerto preziosi spunti di riflessione sulle strategie di AC Milan per aumentare la sua presenza internazionale ed espandere la sua fanbase.

La partecipazione di AC Milan a SXSW 2024 riflette l'impegno del Club nel rafforzare la presenza internazionale del proprio brand e connettersi con un pubblico sempre più ampio e con interessi diversi dal solo calcio. Inoltre, si allinea con il posizionamento strategico del Club all'intersezione tra intrattenimento, musica e moda, dove l'esperienza di RedBird rafforza la sua presenza e credibilità in questi ambiti in modo efficace.

A seguire alcuni dei temi emersi nel corso della partecipazione di SXSW 2024 di AC Milan:

Brand consistency e la piattaforma offerta dal brand Milan

“Essere coerenti nelle rappresentazioni del nostro brand è fondamentale. Con oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo e con le celebrazioni per il nostro 125° anniversario che si avvicinano, AC Milan occupa una posizione privilegiata nel mondo del calcio in questo momento. È importante che le linee guida del brand siano sempre rispettate in ogni occasione, mantenendo comunque un grado di adattabilità per massimizzare l'impatto di ciò che facciamo in base alla piattaforma scelta per portare avanti un’attività e all’audience. Le sfumature culturali sono cruciali quando vogliamo interagire con la nostra fanbase internazionale – bisogna comprendere a fondo i bisogni e le esigenze dei nostri tifosi e adattare la nostra strategia di conseguenza. Siamo consapevoli di avere una piattaforma importante con un reach ampissimo. È dunque una nostra responsabilità sfruttarla a pieno, non solamente per guidare le vendite. Abbiamo la responsabilità di trasmettere messaggi positivi e contribuire attivamente al cambiamento positivo nella società. Che si tratti di combattere il razzismo nel calcio o promuovere cause sociali, riconosciamo il nostro ruolo nel contribuire ad effettuare cambiamenti significativi e plasmare un futuro migliore per la comunità globale.”