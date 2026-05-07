La classifica di Serie A a tre giornate dal termine: corsa Champions bollente

vedi letture

Si è conclusa la trentacinquesima giornata di Serie A 2025/26, turno che ha decretato la vittoria del campionato da parte dell'Inter di Chivu e che ha messo parecchio pepe nella corsa ad un posto Champions. Napoli, Juve e Como pareggiano, perde il Milan, vince la Roma: a tre giornate dal termine è ancora tutto aperto.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 82

Napoli 70

Milan 67

Juventus 65

Roma 64

Como 62

Atalanta 55

Lazio 51

Bologna 49

Sassuolo 49

Udinese 47

Parma 42

Torino 41

Genoa 40

Cagliari 37

Fiorentina 37

Lecce 32

Cremonese 28

Verona 20

Pisa 18