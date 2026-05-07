La classifica di Serie A a tre giornate dal termine: corsa Champions bollente

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Oggi alle 07:00News
di Manuel Del Vecchio

Si è conclusa la trentacinquesima giornata di Serie A 2025/26, turno che ha decretato la vittoria del campionato da parte dell'Inter di Chivu e che ha messo parecchio pepe nella corsa ad un posto Champions. Napoli, Juve e Como pareggiano, perde il Milan, vince la Roma: a tre giornate dal termine è ancora tutto aperto.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 82
Napoli 70 
Milan 67 
Juventus 65 
Roma 64
Como 62
Atalanta 55
Lazio 51
Bologna 49
Sassuolo 49
Udinese 47
Parma 42 
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28 
Verona 20
Pisa 18