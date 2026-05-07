La classifica di Serie A a tre giornate dal termine: corsa Champions bollente
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Si è conclusa la trentacinquesima giornata di Serie A 2025/26, turno che ha decretato la vittoria del campionato da parte dell'Inter di Chivu e che ha messo parecchio pepe nella corsa ad un posto Champions. Napoli, Juve e Como pareggiano, perde il Milan, vince la Roma: a tre giornate dal termine è ancora tutto aperto.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 82
Napoli 70
Milan 67
Juventus 65
Roma 64
Como 62
Atalanta 55
Lazio 51
Bologna 49
Sassuolo 49
Udinese 47
Parma 42
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28
Verona 20
Pisa 18
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