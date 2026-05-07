Serie A, il programma del 36° turno: ci sono dei match chiave. Dove vedere le partite

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Questo il programma completo, con orari e diretta tv, della trentaseiesima giornata di Serie A. Occhi puntati sulla corsa Champions: la Juve va a giocare in casa del Lecce che non è ancora salvo, il Milan ospita la Dea a San Siro. La Roma va a giocare contro un Parma che ha conquistato la salvezza, il Como è ospite del Verona già retrocesso.

VENERDÌ 8 MAGGIO

Torino-Sassuolo 20.45 DAZN/Sky

SABATO 9 MAGGIO

Cagliari-Udinese 15.00 DAZN

Lazio-Inter 18.00 DAZN

Lecce-Juventus 20.45 DAZN/Sky

DOMENICA 10 MAGGIO

Verona-Como 12.30 DAZN

Cremonese-Pisa 15.00 DAZN

Fiorentina-Genoa 15.00 DAZN

Parma-Roma 18.00 DAZN/Sky

Milan-Atalanta 20.45 DAZN

LUNEDÌ 11 MAGGIO

Napoli-Bologna 20.45 DAZN