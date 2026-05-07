Milan-Atalanta, arbitra Zufferli. Di Paolo al VAR

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Oggi alle 07:40News
di Manuel Del Vecchio

Il big match della 36^ giornate del campionato di Serie A Enilive sarà senza dubbio Milan-Atalanta, gara che si giocherà domenica sera alle 20.45 a San Siro e che è uno snodo cruciale per i rossoneri in vista dell'obiettivo Champions League che è stato rimesso in discussione in seguito al filotto di brutte prestazioni dell'ultimo periodo. L'AIA ha comunicato l'arbitro della sfida che sarà il signor Luca Zufferli di Udine. A coadiuvarlo al Var ci saranno Di Paolo e Mariani. Di seguito si riporta la designazione completa.

MILAN – ATALANTA    h. 20.45
LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Zufferli
Assistenti: Dei Giudici-Rossi C.
IV Ufficiale: Fourneau
VAR: Di Paolo
AVAR: Mariani