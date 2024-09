Il rapper Lazza: "Non vado più allo stadio, sono stufo di piangere"

Tra i tifosi più noti del Milan c'è anche il rapper Lazza che in passato spesso è stato presente a San Siro per sostenere i rossoneri e più volte nelle sue canzoni ha inserito riferimenti alla squadra e alla curva. Nelle ultime ore il cantante ha pubblicato un nuovo album e per questo è stato oggetto di interviste. A RTL 102.5 Lazza ha dichiarato come il suo amore per il Milan, in questo periodo storico, si sia molto indebolito.

Queste le sue parole nell'intervista: "Non vorrei parlare male del Milan, ma non vado quasi più allo stadio. Sono stufo di piangere”. Ieri Rafael Leao è stato all'evento di presentazione del nuovo disco del rapper, di cui è amico.