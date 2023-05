Inter-Milan: dalle 19:30 tutto il pre-partita in chiaro su Mediaset (canale 20)

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inter-Milan, sfida valida per la semifinale di ritorno di Champions League e in programma questa sera alle 21:00, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5 e per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport 4K (numero 213).

Anche il pre-partita del "Meazza" sarà per tutti: dalle 19:30, infatti, sia su Canale 20 (in chiaro) che in streaming su Mediaset Infinity che sul sito sportmediaset.it, sarà possibile visionare in diretta tutti i commenti, notizie e interviste che precederanno il fischio d'inizio.