Inzaghi: "Per me Milan-Liverpool non sarà mai banale. I ricordi sono andati al 23 maggio 2007..."

Martedì sera a San Siro va in scena Milan-Liverpool, valida per la prima giornata del nuovo format della UEFA Champions League. Rossoneri contro Reds, 7 Champions contro 6. Una sfida che ha fatto la storia della competizione con due finali incredibili, quelle di Instanbul e quella, la più dolce, di Atene. Pippo Inzaghi, mattatore d'eccezione nelle notti europee con la maglia del Milan, viaggia con i ricordi e torna alla sera in cui fece doppietta in finale, proprio contro il Liverpool:

"Ciao a tutti. È chiaro che quando ho visto il sorteggio e ho visto quella partita, Milan-Liverpool… I ricordi sono andati indietro al 23 maggio 2007. Tutti sappiamo cosa è successo in quella serata e quei due gol chiaramente rimarranno nel cuore e nella mente miei e di tutti i tifosi rossoneri. Fu una serata speciale, ed è chiaro che martedì mi piacerebbe molto riviverla da spettatore, perché insomma un Milan-Liverpool per me non sarà mai banale. Però insomma, se ce la farò sarò lì a tifare, altrimenti tiferò da casa. E come sempre, forza Milan!".