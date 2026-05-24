Juve, altro forfait pesante? Vlahovic in dubbio per il derby

Juve, altro forfait pesante? Vlahovic in dubbio per il derbyMilanNews.it
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Oggi alle 00:12News
di Andrea La Manna
Dusan Vlahovic ha rimediato un affaticamento muscolare all’adduttore che mette la sua presenza nel derby di questa sera a forte rischio.

Un'indiscrezione rilasciata da TMW il centravanti bianconero Dusan Vlahovic ha rimediato un affaticamento muscolare all'adduttore. Condizioni da valutare, in vista del derby di Torino in programma questa sera, nel quale la squadra di Luciano Spalletti proverà una rimonta disperata in ottica Champions League.

Le prossime ore saranno decisive per capire se il numero 9 della Juve potrà andare almeno in panchina. Nonostante questa tegola, al momento l'importanza della gara fa pensare che Dusan possa comunque essere a disposizione. L'ex Fiorentina non dovrebbe comunque partire titolare in quella che potrebbe essere la sua ultima gara con la maglia della Juve. Al suo posto favorito David.