VIDEO - Nesta e la Coppa del Mondo: l'ex rossonero protagonista in Canada del Trophy Tour
MilanNews.it
Alessandro Nesta è stato protagonista nelle scorse ore del Trophy Tour della Coppa del Mondo.
L'evento promozionale itinerante organizzato dalla FIFA è arrivato in Canada e l'ex rossonero è tra i campioni incaricati di mostrare la tanto agognata coppa ai tifosi di tutto il mondo prima dell'inizio del torneo.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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