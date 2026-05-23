VIDEO - Nesta e la Coppa del Mondo: l'ex rossonero protagonista in Canada del Trophy Tour

VIDEO - Nesta e la Coppa del Mondo: l'ex rossonero protagonista in Canada del Trophy Tour MilanNews.it
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Oggi alle 23:12News
di Manuel Del Vecchio

Alessandro Nesta è stato protagonista nelle scorse ore del Trophy Tour della Coppa del Mondo.

L'evento promozionale itinerante organizzato dalla FIFA è arrivato in Canada e l'ex rossonero è tra i campioni incaricati di mostrare la tanto agognata coppa ai tifosi di tutto il mondo prima dell'inizio del torneo.