Serie A, Lazio-Pisa 2-1: Pedro vince l’ultima in biancoceleste

Serie A, Lazio-Pisa 2-1: Pedro vince l’ultima in biancoceleste MilanNews.it
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Oggi alle 22:48News
di Andrea La Manna
La Lazio batte il Pisa nell’ultima giornata del suo campionato e nel giorno dell’addio di Pedro dai biancocelesti. Retrocede il Pisa.

Si è conclusa da pochi minuti la stagione di Lazio e Pisa nel match dell'Olimpico vinto dai padroni di casa per 2-1. Risultato e partita che non spostano gli equilibri della partita ma che ha, nel suo momento più romantico, l'addio dai biancocelesti di Pedro. 

IL TABELLINO DEL MATCH
LAZIO-PISA 2-1
23' Moreo
33' Dele-Bashiru
35' Pedro