Serie A, la Lazio chiude con 3 punti: la classifica aggiornata

Serie A, la Lazio chiude con 3 punti: la classifica aggiornata MilanNews.it
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Oggi alle 23:00News
di Andrea La Manna
Al termine del match tra Lazio e Pisa vinta dai padroni di casa per 2-1, questa è la classifica aggiornata.

Appena conclusa la gara tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Pisa di Hiljemark che ha concluso la sua avventura nella massima serie. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 87*
Napoli 73
Milan 70
Roma 70
Como 68
Juventus 68
Atalanta 59*
Bologna 56*
Lazio 54*
Udinese 50
Sassuolo 49
Torino 44
Parma 42
Genoa 41
Fiorentina 42*
Cagliari 40
Lecce 35
Cremonese 34
Verona 21
Pisa 18*

*Una partita in più