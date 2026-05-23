Serie A, la Lazio chiude con 3 punti: la classifica aggiornata
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Al termine del match tra Lazio e Pisa vinta dai padroni di casa per 2-1, questa è la classifica aggiornata.
Appena conclusa la gara tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Pisa di Hiljemark che ha concluso la sua avventura nella massima serie. Di seguito la classifica aggiornata.
SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 87*
Napoli 73
Milan 70
Roma 70
Como 68
Juventus 68
Atalanta 59*
Bologna 56*
Lazio 54*
Udinese 50
Sassuolo 49
Torino 44
Parma 42
Genoa 41
Fiorentina 42*
Cagliari 40
Lecce 35
Cremonese 34
Verona 21
Pisa 18*
*Una partita in più
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