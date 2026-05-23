Mancini: "Per il Milan la Champions è l'habitat naturale: fondamentale tornarci per il prestigio"

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La qualificazione in Champions League è già stata ottenuta da Inter e Napoli, domani toccherà occupare gli ultimi due posti e a sognare un posto nell'Europa che conta sono ben quattro squadre. Di queste le due in pole position, attualmente terza e quarta in classifica, sono il Milan e la Roma che giocheranno rispettivamente in casa contro il Cagliari e in trasferta contro l'Hellas Verona. A inseguire invece il Como, ospite della Cremonese, e la Juventus, alle prese con il derby contro il Torino fuori casa.

Riccardo Mancini, telecronista e giornalista di Sky Sport 24, ha commentato in studio quanto è importante la Champions League non solo da un punto di vista economico: "Bisogna andare in Champions League non solo per prendersi i soldi e spenderli bene ma anche per proporre un calcio all’altezza della competizione. Per il Milan si tratta dell’habitat naturale del club: tornare a confrontarsi con questo calcio è fondamentale per una semplice questione di prestigio".