Questa sera la Juventus sarà impegnata all'Old Trafford contro il Manchester United. I bianconeri non giocano in gare ufficiali nello stadio inglese dalla finale di Champions League del 2003, persa contro il Milan ai rigori. In quell'edizione la Juventus affrontò i Red Devils nel secondo girone di qualificazione, perdendo 2-1 in Inghilterra.