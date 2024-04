“L’Inter la più forte da 4 anni”. Pioli ribadisce quella che è stata la grande impresa del suo Milan: vincere lo Scudetto da sfavorita per tutti

Meno di una settimana fa, l’Inter si è assicurata la seconda stella sul petto vincendo ampiamente e meritatamente il campionato.

Nel riconoscere la forza dei rivali, Stefano Pioli in conferenza stampa ha voluto ricordare e sottolineare la grande impresa riuscita al Milan due anni fa, quando, seppur sottovalutata da praticamente tutti i pronostici, la sua squadra riuscì a strappare lo Scudetto all’Inter con un campionato ricco di qualità, evidente sia nella forza dei singoli che nel valore del collettivo, determinazione e fame di vittoria.

“In questa stagione - ha spiegato il tecnico rossonero - abbiamo dato tutto sì, ma non sempre siamo riusciti a mettere in campo le nostre migliori qualità senz'altro sì. L'Inter ha da quattro anni la squadra più forte del campionato ed ha vinto solo due scudetti. Noi non siamo mai stati la squadra più forte del campionato. Abbiamo provato a lottare per le posizioni di vertice, alcune volte ci siamo riusciti e alcune volte meno. Abbiamo dato tutto mentalmente ma non sempre siamo riusciti ad alzare il nostro livello di gioco".