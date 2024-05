Mundo Deportivo - Il Bayern Monaco ha il sì di Theo Hernandez. Ora dovrà trovare l'accordo con il Milan

Secondo quanto riferisce il Mundo Dportivo in Spagna, il Bayern Monaco, che è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro visto che Alphonso Davies è destinato ad andare al Real Madrid, ha in mano il sì di Theo Hernandez e ora tratterà con il Milan per arrivare ad un accordo per l'acquisto del cartellino del francese. Una volta raggiunta l'intesa con il club di via Aldo Rossi, i tedeschi darebbero il loro ok alla partenza di Davies verso i Blancos.

Il quotidiano spagnolo aggiunge poi che Theo Hernandez non è finito nel mirino solo del Bayern Monaco (che comunque ha la preferenza del francese), ma anche del Manchester United, del Chelsea e dell'Al Hilal, club dell'Arabia Saudita. Per il Milan non esistono incedibili, come ha dimostrato l'estate scorsa la cessione di Tonali, ma per un top player come il francese serve un'offerta davvero irrinunciabile.