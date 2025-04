Ora è ufficiale, il Liverpool è campione di Inghilterra per la ventesima volta

vedi letture

I tifosi del Liverpool non festeggiarono degnamente la vittoria della Premier League nel 2020 a causa del Covid: le ultime partite di quella travagliata stagione furono disputate a porte chiuse e così la felicità per un titolo atteso 30 anni fu in parte soffocata. Stavolta, dopo un'attesa molto più breve - un lustro -, nessuno ha vietato l'esplosione di gioia di Anfield: la squadra di Arne Slot è campione d'Inghilterra per la ventesima volta, raggiungendo i rivali del Manchester United in testa a questa graduatoria.

Un trionfo arrivato praticamente senza rivali, al termine di una stagione perfetta. Van Dijk e soci hanno sfruttato la crisi inattesa del Manchester City e l'atavica incapacità dell'Arsenal di riuscire a cogliere le occasioni al momento giusto (anche se i Gunners sono ancora in corsa per un obiettivo importantissimo). Una cavalcata furiosa e a lungo solitaria, terminata oggi con il successo per 5-1 sul derelitto - almeno in campionato - Tottenham di Ange Postecoglou e degli italiani Vicario e Udogie, che ora si concentrerà sulle semifinali di Europa League. Gli ospiti erano passati in vantaggio dopo pochi minuti con Solanke ma sono stati travolti dalla marea rossa: prima Diaz, poi Mac Allister e Gakpo, infine Salah e l'autogol del terzino azzurro rendono la giornata perfetta, indimenticabile per i nuovi campioni.

Il programma completo dalla 34ª giornata di Premier League

Martedì 22 aprile

Manchester City - Aston Villa 2-1

Mercoledì 23 aprile

Arsenal - Crystal Palace 2-2

Sabato 26 aprile

Chelsea - Everton 1-0

Brighton - West Ham 3-2

Newcastle - Ipswich Town 3-0

Southampton - Fulham 1-2

Wolverhampton - Leicester City 3-0

Domenica 27 aprile

Bournemouth - Manchester United 1-1

Liverpool - Tottenham 5-1

Giovedì 1 maggio

Nottingham Forest - Brentford

Classifica

1. Liverpool 82 punti - Campione d'Inghilterra

2. Arsenal 67

3. Newcastle 62

4. Manchester City 61

5. Chelsea 60

6. Nottingham Forest 60 *

7. Aston Villa 57

8. Fulham 51

9. Brighton 51

10. Bournemouth 50

11. Brentford 46 *

12. Crystal Palace 45

13. Wolverhampton 41

14. Manchester United 39

15. Everton 38

16. Tottenham 37

17. West Ham 36

18. Ipswich 21 (retrocesso)

19. Leicester 18 (retrocesso)

20. Southampton 12 (retrocesso)

* una partita in meno