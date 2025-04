L'Atletico Madrid prende posizione: il duro attacco social al Real

Quando le acque sembravano essersi finalmente calmate dopo una giornata da ricordare - negativamente - per il calcio spagnolo, il colpo di coda riaccende la polemica. L'Atletico Madrid entra prepotentemente in scena e attacca apertamente i "cugini" per il teatrino inscenato nelle scorse ore contro gli arbitri e la Federazione. I colchoneros hanno pubblicato un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni sui social: "Quello che è successo è insopportabile. Smettete di rovinare l'immagine del calcio spagnolo".

Un nuovo capitolo in una storia che ha rovinato la vigilia della finale di Copa del Rey, in programma questa sera allo stadio La Cartuja di Siviglia. Le polemiche sono state innescate dall'ennesimo video provocatorio pubblicato dalla televisione ufficiale dei Blancos, un atto d'accusa nei confronti dell'arbitro della sfida, Ricardo De Burgos Bengoetxea, con cui il Real ha ottenuto una percentuale di vittorie inferiore rispetto a quella dei rivali.

Questo pesantissimo attacco ha provocato la reazione dello stesso De Burgos Bengoetxea e del collega che lo aiuterà al VAR, ovvero González Fuertes. I due hanno parlato in conferenza prima della finale: il primo ha addirittura pianto, mentre il secondo si è scagliato apertamente contro il club di Florentino Perez, provocando una reazione sdegnata. Il Real ha chiesto alla Federazione di cambiare la designazione arbitrale in extremis e ha deciso di boicottare tutti gli eventi ufficiali promossi prima della partita, compresa la conferenza stampa che avrebbe dovuto tenere Carlo Ancelotti in compagnia di Luka Modric, arrivando addirittura a minacciare di non presentarsi allo stadio tra meno di 24 ore. Per fortuna, alla fine la ragione ha prevalso e tutto sembra essere rientrato. Ma in quale clima si giocherà questa importante partita?