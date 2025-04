Aaron Ramsey diventa allenatore-giocatore del Cardiff City

Da leader in campo a guida tecnica in panchina. Aaron Ramsey inizia una nuova avventura con il suo Cardiff City, passando ufficialmente dal ruolo di giocatore e capitano a quello di allenatore. Dopo l’esonero di Omar Riza, maturato nelle ultime ore a causa degli scarsi risultati, sarà proprio l’ex centrocampista della Juventus a prendere le redini della squadra per le ultime tre decisive partite di Championship. Ramsey, attualmente infortunato, diventa quindi allenatore ad interim.

Il club gallese si trova attualmente al penultimo posto in classifica, a un solo punto dalla zona salvezza, e ha vinto una sola partita nelle ultime nove uscite. Di seguito la nota ufficiale del club: “Aaron Ramsey guiderà il Club nelle restanti tre partite della stagione dello Sky Bet Championship, a partire dalla partita di lunedì in casa contro l’Oxford United.

Chris Gunter, Joe Ralls, Tom Hutton e Matthew Bloxham si uniranno ad Aaron nell’area tecnica. Vorremmo ringraziare Omer per la passione e l’impegno dimostrati durante il suo mandato come allenatore del Cardiff City e gli auguriamo il meglio per i suoi prossimi passi nel mondo del calcio”