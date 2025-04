Caos Copa del Rey: l'arbitro piange in conferenza, il Real minaccia di non giocare. Cosa è successo

Caos totale in Spagna alla vigilia della finale di Copa del Rey. Nei giorni scorsi il Real Madrid, sulla sua TV ufficiale, ha pubblicato un video con tutti i presunti errori arbitrali subiti nel corso di questa stagione. Nella conferenza stampa della squadra arbitrale della partita, al direttore di gara designato, il signor Ricardo De Burgos Bengoetxea, sono state fatte delle domande su questa presa di posizione del club Blanco e l'arbitro si è lasciato sopraffare dalle emozioni, mettendosi a piangere.

Le parole dell'arbitro De Buergos.

"Si parla tanto dei video di Real Madrid Televisión perché sono quelli che hanno maggior ripercussione. Ti racconto situazioni che hanno vissuto alcuni miei colleghi. Quando tuo figlio va a scuola e ci sono dei bambini che gli dicono che suo padre è un ladro e torna a casa piangendo è molto duro. Ciò che faccio nel mio caso è cercare di educare mio figlio e dirgli che suo padre è onesto. Si sbaglia, come un qualsiasi sportivo. È duro, fottutamente duro, una cosa che non auguro a nessuno. Però il giorno che lascerò questa professione voglio che mio figlio sia orgoglioso di ciò che è stato suo padre e del mondo arbitrale. Perché l’arbitrare ci ha dato grandi valori, e non meritiamo ciò che stiamo soffrendo. E non penso tanto a noi professionisti, ma al danno che queste cose fanno ai nostri colleghi del calcio giovanile. Che ognuno faccia una riflessione sul dove vogliamo andare e sul futuro dello sport e del calcio"

La risposta del Real Madrid, che ha disertato allenamento e conferenza stampa del giorno prima.

"Il Real Madrid C. F. ritiene inaccettabili le dichiarazioni pubbliche rilasciate oggi dagli arbitri designati per la finale di Copa del Rey che si terrà domani 26 aprile 2025. Queste dichiarazioni, che hanno sorprendentemente messo sotto i riflettori i video realizzati da un media protetto dalla libertà di espressione come Realmadrid TV, realizzati in modo premeditato 24 ore prima della finale contro uno dei suoi partecipanti, dimostrano, ancora una volta, la chiara e manifesta animosità e ostilità di questi arbitri nei confronti del Real Madrid. Dichiarazioni ancora più sorprendenti, che utilizzano un tono minaccioso, alludendo all'unità degli arbitri, per annunciare presunte misure o azioni che sono ben lontane dai principi di correttezza, obiettività e imparzialità che dovrebbero prevalere a poche ore da un evento calcistico che attirerà l'attenzione di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Vista la gravità dei fatti, il Real Madrid si augura che i responsabili della R.F.E.F. e della professione arbitrale agiscano di conseguenza, adottando le misure corrispondenti in difesa dell'onore delle istituzioni che rappresentano". Secondo MARCA, il Real Madrid chiede il cambio della squadra arbitrale: se non dovesse accadere Florentino Perez sarebbe pronto a non far scendere la squadra in campo.