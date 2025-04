Kane vede il primo trofeo della carriera, ma non sarà in campo nella gara decisiva

La maledizione prosegue. Harry Kane, infatti, non sarà in campo nella partita della possibile vittoria da parte del Bayern Monaco: squalificato a causa di un cartellino giallo, l'attaccante inglese non andrà nemmeno in panchina: "Questa ammonizione riassume un po' la mia storia… così salto la partita con il Lipsia. Ma non preoccupatevi" ha giurato alla Bild, "festeggerò più di tutti". Poi è tornato sul cartellino giallo: "Una decisione folle ma purtroppo c'è chi cerca di farsi un nome… quel fallo non è mai da giallo".

L'attaccante inglese, tra l'altro, non sarà in campo perché squalificato e potrà al massimo esultare dalla tribuna prima di farlo negli spogliatoi: "La cosa lo ha infastidito, ma ora faremo di tutto perché possa risolvere la questione a Lipsia senza di lui", ha dichiarato Aleksandar Pavlovic a fine partita.