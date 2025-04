Leeds e Burnley tornano in Premier League: due italiani protagonisti

vedi letture

Il Leeds e il Burnley hanno festeggiato ieri sera il ritorno in Premier League, in un Lunedì di Pasqua ricco di emozioni e colpi di scena. La squadra di Farke e quella di Parker hanno conquistato matematicamente la promozione a due giornate dal termine del campionato grazie alle vittorie contro Stoke e Sheffield United.

Il Leeds ha aperto la giornata con una prestazione travolgente, imponendosi per 6-0 a Elland Road. Una vera e propria dimostrazione di forza da parte di Gnonto e compagni, che hanno dominato la partita dall’inizio alla fine, facendo esplodere di gioia il pubblico di casa. A segno anche il giovane esterno italiano (12 presenze in nazionale), autore di sette reti e cinque assist in questa cavalcata trionfale.

In serata, invece, è toccato al Burnley completare l’opera. I “Clarets” hanno avuto la meglio per 2-1 su un agguerrito Sheffield United nello scontro diretto per la promozione, centrando il ritorno in Premier League al primo tentativo dopo la retrocessione dello scorso anno. Anche in questo caso c'è un po' d'Italia: il meno conosciuto Luca Koleosho, esterno offensivo seguito da Spalletti e conteso da USA e Canada, è stato meno incisivo rispetto a Gnonto ma ha comunque contribuito al traguardo con due reti in 27 presenze.