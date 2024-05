TMW RADIO - Ielpo su Leao: "Se te lo strapagano devi darlo via"

vedi letture

Durante il consueto appuntamento con il programma 'Maracanà' in onda sulle frequenze di TMW Radio, è intervenuto l'ex portiere Mario Ielpo per parlare di Milan ma più nello specifico di Rafael Leao. Queste le sue dichiarazioni.

Ancora una volta contestato Leao:

"Non ha giocato così male come si dice, ha giocato normalmente. Se poi ci si aspetta che vinca le partite da solo...quando ha la difesa schierata fa più fatica che se ha campo aperto. Il problema è che quest'anno non sono riusciti a dare alla squadra la determinazione che serve per far bene. I particolari fanno la differenza nel calcio. Continuerei a puntare su Leao? Con le superpotenze che ci sono è difficile farlo, se te lo strapagano devi darlo via. Per me hanno deluso Maignan, che ha giocato da 6-- lui che era una colonna della squadra, e Tomori. Leao è questo, non c'è niente da fare".