MN - Santacroce: "Il calcio è sempre dei tifosi: se la Curva Sud si è ribellata così un motivo c'è"

Che possa essere Sergio Conceiçao colui il quale sostituirà Stefano Pioli sulla panchina del MIlan? In merito a questo argomento è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it l'ex calciatore del Napoli Fabiano Santacroce, il quale si è espresso anche sulla possibilità di vedere a partire dalla prossima stagione l'allenatore emiliano sulla panchina dei partenopei.

Cosa ne pensi della posizione presa dalla Curva Sud Milano settimana scorsa in merito alla scelta dell'allenatore? Credi possa essersi creato un precedente pericoloso?

"Guarda è un argomento molto delicato. Più che altro io parto sempre dal presupposto che il calcio sia sempre dei tifosi. Quindi se c'è tutta quest'organizzazione che si muove dietro, tutto questo giro di soldi, è perché ci sono sempre tanti tifosi, ed è giusto in certe occasioni tenerne conto. Quindi, non si era mai visto che i tifosi del Milan si fossero ribellati di questa maniera per un allenatore in passato. Se l'han fatto un motivo c'è e sicuramente, dato il tempo, la dirigenza ha modo di trovare altre soluzioni".