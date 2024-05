live mn Primavera, Lecce-Milan (1-1): parità. Occasione playoff sprecata per i rossoneri

93' Termina qui Lecce-Milan, 1-1. I rossoneri perdono una grande chance per tornare tra le prime sei in classifica.

92' Tanta confusione anche in questo finale, il Milan non riesce a preparare l'ultimo assalto.

90' Tre minuti di recupero.

88' Ultimi scampoli del match, il Milan ci prova.

82' Gol del Lecce, i padroni di casa pareggiano subito. 1-1.

77' GOOOOLLLLLL! KEVIN ZEROLI! Cross di Bartesaghi, colpo di testa di Zeroli stranissimo ed il portiere del Lecce se la butta dentro con l'aiuto del palo. Gol tanto brutto quanto fondamentale per i rossoneri.

75' Partita che per ora ha offerto veramente poco se non calcioni, spinte e tanti stop sbagliati.

72' Conclusione da fuori di Sala che impegna il portiere! Milan vicino al vantaggio!

64' Ora è il Lecce che prova a spingere un po', il Milan si chiude e cerca di ripartire in contropiede. Ma c'è tanta imprecisione da ambo le parti.

59' Partita che continua ad essere sporca, il campo non aiuta.

55' Tocco di braccio di un difensore del Lecce su uno spiovente in area, la palla finisce in angolo. Il direttore di gara non assegna né rigore e né calcio d'angolo. Giornata difficile per la terna arbitrale oggi.

53' Cross invitante di Bonomi, Camarda e Zeroli vanno a vuoto: ottima occasione non sfruttata di poco.

52' Ammonito Samek del Lecce per proteste.

49' Camarda sfiora l'eurogol con il tacco. Cross di Malaspina a rientrare ed il numero nove la devia di tacco, al volo: palla fuori di un soffio.

47' Secondo tempo che ricomincia così com'era finito il primo: contrasti duri e lancioni da una parte e dall'altra.

46' Comincia la ripresa. Pallone giocato dai padroni di casa del Lecce.

- Fine primo tempo.

45' Quinto fuorigioco fischiato a Camarda in questi primi 45 minuti.

42' Milan che chiude il primo tempo all'attacco. Tanti cross dei rossoneri ma si chiude sempre bene il Lecce.

39' Lecce pericoloso da corner, ma il colpo di testa del giallorosso non è preciso.

37' Cross di Bakoune da destra, Camarda tutto solo in area si mangia il gol del vantaggio: colpo di testa e palla al lato.

34' Rimane a terra Bakoune dopo una scivolata molto brutta di un avversario. Partita decisamente nervosa, direttore di gara che fatica a far abbassare i toni.

29' Partita che si è innervosita, diversi scontri duri in campo. Ammonito anche mister Ignazio Abate per proteste.

24' Altra azione molto pericolosa di Bonomi, che ne salta un paio ed entra in area, inciampando però al momento del tiro. Camarda prova ad avventarsi sulla palla vagante, murato.

23' Bonomi prova la gran botta da lontano, la palla sfiora l'incrocio. Ottimo tiro del rossonero.

19' Azione personale di Scotti molto interessante, arrivato al limite dell'area però cerca un improbabile passaggio invece che il tiro: murato.

14' Milan che si affida maggiormente al lancio lungo, soluzione che al momento non paga.

9' Poco spettacolo e qualità in campo a causa soprattutto del terreno che scoraggia il gioco palla a terra.

6' Le prime difficoltà del Milan sono date da un campo in condizioni pessime ed un assistente che continua a segnalare fuorigiochi che non esistono: sono già tre in pochi minuti.

4' Ritmi alti, il Lecce vuole fare la partita. Il Milan prova ad uscire in palleggio.

3' Lecce vicino al gol con un gran tiro da fuori: palla alta di poco.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Palla al Milan.

- Ingresso in campo delle due squadre. Milan in maglia bianca.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti Campo comunale di San Pietro in Lama . Alle 15 si gioca Lecce-Milan, valida per la 15ª giornata di ritorno del campionato di Primavera 1, con i rossoneri che proveranno a tenere il passo della zona PlayOff. Queste le scelte ufficiali di mister Ignazio Abate. Assenti Nsiala (squalificato), Simic e Cuenca.

MILAN (4-2-3-1): Raveyre; Bakoune, Paloschi, Bartesaghi, Magni; Sala, Malaspina; Scotti, Zeroli, Bonomi; Camarda. A disp.: Bartoccioni, Torriani; Liberali, Mancioppi, Ossola, Parmiggiani, Perera, Skoczylas, Sia, Simmelhack. All. Ignazio Abate.