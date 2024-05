Tuttosport - Milan, tra domani e martedì l'incontro con Pioli. Poi la scelta del nuovo allenatore: rossoneri tra Fonseca e Van Bommel

Inizia domani una settimana importantissima in casa rossonera: è infatti la settimana in cui verrà finalmente scelto il nuovo allenatore che prenderà il posto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Tra domani e lunedì, prima di tutto, ci sarà il tanto atteso incontro tra la dirigenza del Diavolo e l'attuale tecnico milanista per cercare di arrivare ad un accordo per andare alla risoluzione del contratto con buonuscita (Pioli ha ancora un anno di contratto)

DUE NOMI CALDI - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che, una volta risolta la questione con il tecnico di Parma, il club di via Aldo Rossi prenderà la sua decisione sul suo sostituto. I nomi più caldi sono sempre quelli di Paulo Fonseca e di Mark van Bommel. Dopo l'addio di Roberto De Zerbi al Brighton, molti tifosi rossoneri hanno iniziato ad immaginare un suo possibile approdo sulla panchina del Milan, ma, salvo clamorose sorprese, così non sarà. In corsa restano appunto il portoghese e l'olandese che piacciono entrambi per il loro stile dentro e fuori dal campo, per il modulo adottato (4-3-3 o 4-2-3-1) e per il calcio offensivo che praticano le loro squadre.

VERSO L'ADDIO - Nella giornata di ieri, sono arrivate anche le parole sul suo futuro di Paulo Fonseca che sembra destinato a salutare il Lille dopo l'ultima partita di stasera contro il Nizza, decisiva per l'approdo in Champions League dei Dogues: "Per il mio futuro vedremo. Avere la possibilità di giocare in Champions League è importante, ma quando prenderò la mia decisione saranno anche altri gli elementi da valutare. Sceglierò dopo l’ultima partita ma devo pensarci attentamente, parlarne con i miei collaboratori, il mio agente e la mia famiglia per prendere la decisione migliore. Se farò l’eventuale Champions con il Lille? Devo essere sincero: mi orienterò anche tenendo in conto di altre opzioni. Che sia qui o da qualche altra parte, voglio anche progredire nella mia carriera".