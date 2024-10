La Gazzetta sull'Udinese: "Runjaic prepara la diga anti-Milan"

Domani il Milan riprende il suo campionato e lo fa ospitando una delle squadre che nella storia recente lo ha messo sempre in difficoltà, indipendentemente da allenatori o giocatori coinvolti, l'Udinese. I friulani, che quest'anno hanno chiamato alla guida Kosta Runjaic, sono partiti alla grande in campionato tanto che si trovano a 13 punti, due in più propriom dei rossoneri: una sfida che, pur giocandosi a San Siro, si prospetta molto complicata per la squadra di Fonseca.

Oggi la Gazzetta dello Sport rende conto della preparazione dei friulani alla sfida e titola così: "Runjaic prepara la diga anti-Milan". Il tecnico ha quasi un overbooking a centrocampo come sottolinea la rosea: "In sei per tre posti. Abbondanza a centrocampo, Payero e Lovric ok ma per il tecnico non esistono gli intoccabili". In campo però potrebbero avere spazio dal primo anche Karlstrom ed Ekkelenkamp.