La moglie di Maldini ricorda lo scudetto con un post che recita: "Questo è il vero Milan"

Il Milan non sta navigando in buone acque. Dopo la sconfitta in casa del Napoli, arrivata dopo l'ennesimo approccio sbagliato alla gara e i continui errori di concentrazione difensivi, ha praticamente condannato i rossoneri a dire addio alla Champions League ancora matematicamente possibile ma realisticamente, con nove punti di ritardo dal quarto posto e troppe squadre in mezzo da superare, impossibile. Una stagione ricca di ferite che potranno essere solo flebilmente curate da un'eventuale vittoria in Coppa Italia.

A pensarla così, evidentemente, è anche Adriana Fossa, moglie di Paolo Maldini, ex leggendario capitano del Milan ed ex direttore dell'area tecnica che dopo un anno di convivenza complicata con la nuova proprietà di Cardinale, è stato lasciato andar via. La signora Maldini oggi nelle sue storie ha pubblicato un reel di Instagram che celebra il 22 maggio 2022, giorno in cui il Milan vinse lo scudetto ai danni dell'Inter sul campo del Sassuolo. La caption del post recita una frase eloquente: "Questo è il vero Milan".