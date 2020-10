La Stampa su Atalanta e Milan: "La strana coppia"

Atalanta e Milan sono ora al comando della classifica a quota 9 punti e l'edizione odierna de La Stampa titola: "La strana coppia". Erano state le regine di quella strana Serie A post lockdown giocata d'estate negli stadi a porte chiuse: Atalanta e Milan, un sogno di provincia che si stava consolidando (anche attraverso l'Europa) e un'ex grande che cominciava a ritrovare misure e risultati. La Juve era troppo avanti per perdere lo scudetto e la Roma troppo lontana dai rossoneri per lasciarsi sfilare il quarto posto, quindi il finale non regalò grandi sorprese, ma estetica e tecnica erano lì, sotto gli occhi di un'Italia che tornava a uscire di casa e a riappassionarsi al pallone. L'incanto non si è spezzato. Dopo tre giornate, Gasperini e Pioli condividono il primo posto a punteggio pieno. Soltanto Gattuso avrebbe potuto raggiungerli, se Juve-Napoli si fosse disputata.