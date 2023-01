Le pagelle di Giroud: generoso come sempre, ma quello che gli manca è la materia prima

MilanNews.it

Rimasto troppo isolato in attacco, Olivier Giroud non ha avuto tanto spazio per colpire. Pochi gli spunti dell'attaccante francese del Milan nella serata di Supercoppa contro l'Inter. Questo il commento della Gazzetta dello Sport: "Lo guardi a testa bassa e sembra essere stanco per il Qatar, come fosse venuto a piedi da Doha. Mai pericoloso". Più morbido invece Tuttosport: "Generoso come sempre il Mondiale non lo ha spremuto come qualcuno sospetta, quello che gli manca è la materia prima, cioè i palloni giocabili dentro l’area avversaria". "Modalità lampione - è invece il commento più netto del Corriere della Sera - la palla gli rimbalza addosso".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb: 5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4

Milannews.it: 5