Porto, Conceiçao sull'incontro con Villas-Boas: "Risponderò a tutte le domande che il nuovo presidente vorrà farmi"

Nei prossimi giorni, Sergio Conceiçao, tecnico del Porto, avrà un incontro con André Villas-Boas, nuovo presidente del club portoghese. In merito a questo, l'allenatore che viene accostato con insistenza alla panchina del Milan nelle ultime ore ha dichiarato in conferenza stampa: "Questa conversazione mi ricorda il Trattato di Zamora - riporta O Jogo -. Penso che sia assolutamente normale che un presidente parli col suo dipendente allenatore.

Risponderò a tutte le domande che il nuovo presidente vorrà farmi. Siamo qui come dipendenti per dare il nostro meglio, e come ho sempre detto e ribadisco, non è sufficiente avere un contratto per essere al Porto. Nessuno è legato a nulla. C’è un’istituzione al di sopra di tutto e di tutti”.