Torino-Milan, Theo Hernandez non convocato. Ieri Pioli aveva detto: "Non si è allenato per un attacco influenzale"

Theo Hernandez infine non è riuscito a recuperare per Torino-Milan. La possibilità di forfait l'aveva data ieri mister Stefano Pioli in conferenza: "Oggi (ieri, ndr) non si è allenato Theo che ha avuto un attacco influenzale, quindi vedrò se farà in tempo a recuperare per domani". Il terzino non è riuscito a superare il problema e quindi non è stato convocato per il match di questa sera all'Olimpico Grande Torino.

LE FORMAZIONI:

TORINO (3-4-1-2): Milinković-Savić; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilić, Rodríguez; Ricci; Pellegri, Zapata. A disp.: Gemello, Popa; Dellavalle, Djidji, Lovato, Savva, Sazonov; Ciammaglichella, Lazaro, Silva Pertinhes, Vojvoda; Kabić, Okereke, Sanabria. All.: Jurić.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thiaw, Tomori, Terracciano; Reijnders, Bennacer, Musah; Pulisic, Jović, Okafor. A disp.: Maignan, Mirante; Bartesaghi, Calabria, Caldara, Florenzi; Adli, Pobega, Zeroli; Giroud, Leão. All.: Pioli.