BILD - Falk: "De Zerbi lascia il Brighton, è uno dei candidati principali del DS del Bayern. Ma attenzione al Milan..."

Christian Falk, noto giornalista della BILD, ha parlato sul suo profilo Tik Tok di Roberto De Zerbi. Questo il suo aggiornamento: "È stato appena annunciato che Roberto De Zerbi lascerà il Brighton a fine stagione. Ciò significa che il candidato preferito dell'FC Bayern è libero.

Per Eberl era uno dei due candidati princiapali per il DS Eberl fin dall'inizio con una clausola da 12 milioni di euro, che attualmente il Bayern può permettersi visto che avrebbero offerto 18 milioni per Oliver Glasner. Roberto De Zerbi, il prossimo Guardiola del Bayern è un nome caldo. Ma attenzione, anche il Milan ha il nome sulla lista".