Turci su Pioli: "E' una garanzia per qualsiasi club, i risultati parlano per lui"

Luigi Turci ha lavorato con Stefano Pioli al Milan, chiaramente come preparatore dei portieri. L'ex collaboratore dell'allenatore parmigiano ha commentato le voci sul Napoli, sponsorizzandone un eventuale arrivo: "Ho lavorato con lui al Milan, è una garanzia per qualsiasi club. Si è guadagnato il curriculum di vincitore e i risultati parlano per lui. E poi è una persona molto vera, assomiglia a Spalletti nel rapporto umano che ha con i calciatori. Se De Laurentiis dovesse virare su mister Pioli, andrebbe a colpo sicuro”, ha raccontato il preparatore dei portieri all'emittente napoletana Radio Punto Nuovo.

Luigi Turci, da calciatore, ha difeso anche i pali dell'Udinese. Lunedì gli azzurri affronteranno i bianconeri e l'ex estremo difensore si è proiettato così al match: “Il Napoli dovrà stare attento alla disperazione salvezza dell’Udinese. La squadra di Cannavaro è con l’acqua alla gola, si giocherà il tutto per tutto per venir fuori dalla zona retrocessione. Il calendario è anche complicato, quindi ogni partita dovrà essere buona per fare punti. Il Napoli dovrà temere questo dislivello mentale, anche perché l’Udinese ha qualità e giocatori non da lotta salvezza. Rivedere il film Scudetto avrà dato autostima al gruppo del Napoli, ma questa stagione è stata ormai compromessa dalla gestione e dagli umori post Scudetto".