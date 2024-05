Verso Torino-Milan, il post social dei rossoneri: "Pronti per la nostra ultima partita in trasferta!"

E' arrivato il giorno di Torino-Milan, in programma questa sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino con le due squadre che scenderanno in campo per la penultima giornata di questo campionato, nonchè ultimo impegno in trasferta in questa stagione da parte dei rossoneri di Pioli. Apparso sui canali social ed in particolare sul profilo Instagram del club rossonero, questa la grafica pre-partita raffigurante Tomori.

Il post social del Milan: "Siamo pronti per l'ultima partita in trasferta della stagione!".