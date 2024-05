Milan, Chukwueze titolare contro il Genoa: il nigeriano meritava più spazio nelle ultime gare

Come annunciato ieri in conferenza stampa, oggi l'attacco del Milan contro il Genoa sarà quello composto da Olivier Giroud con alle spalle Samuel Chukwueze a destra, Christian Pulisic al centro al posto dell'infortunato Loftus-Cheek, e Rafael Leao a sinistra. Per il nigeriano si tratta di una chance importante dal primo minuto dopo aver giocato poco nelle ultime settimane. Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, Chukwueze meritava certamente più spazio nelle ultime partite, in particolare in quelle chiave contro la Roma nei quarti di Europa League.

Questa la probabile formazione del Milan contro il Genoa: (4-2-3-1) Sportiello, Florenzi, Gabbia, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Leao, Giroud.