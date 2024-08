Le scelte di Fonseca per Milan-Torino: il portoghese lascia fuori chi non ha partecipato alla tournée

"Pavlovic e Reijnders non stanno nella miglior condizione fisica per cominciare la partita domani, sarà difficile vederli titolari. Hanno la possibilità di entrare in partita in corso ma dall'inizio è difficile". Parole di Paulo Fonseca di ieri in conferenza, prima della sfida contro il Torino. E oggi, anche un po' a sorpreso, ha lasciato fuori Theo, così come tutti i giocatori che non hanno partecipato alla tournée statunitense a cavallo tra luglio e i primi di agosto. Ad eccezione di Maignan infatti gli undici in campo hanno effettuato, almeno in parte, il preseason con il tecnico portoghese.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Saelemaekers; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Jovic. A disp.: Raveyre, Torriani, Morata, Reijnders, Okafor, Theo Hernandez, Pavlovic, Terracciano, Gabbia, Musah. All. Paulo Fonseca.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Zapata, Sanabria. A disp.: Paleari, Donnarumma, Karamoh, Sazonov, Adams, Dembele, Dellavalle, Horvath, Tameze, Ciammaglichella, Bianay, Njie. All. Paolo Vanoli.