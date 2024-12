Le tifoserie di C contro le under 23, Bonera: "Ognuno libero di manifestare il proprio dissenso"

Ultima partita del girone d'andata domani alle 15 per il Milan Futuro di mister Daniele Bonera. Dopo la vittoria in casa contro il Gubbio, i giovani rossoneri domani affronteranno la trasferta contro il Vis Pesaro, squadra in forma che arriva da tre vittorie consecutive che l'hanno portata nella top cinque della classifica del gruppo B. Alla vigilia della sfida ha parlato proprio l'allenatore rossonero, ai microfoni di Milan Tv. Le sue dichiarazioni

Sull'avversario di domani: "La Vis Pesaro è un'ottima squadra, ha idee di calcio interessanti: hanno fatto tanti punti ed è un campo difficile per tutti quanti. Da affrontare con la giusta mentalità ma su quello sono sicuro che la squadra farà una grande prestazione"

Sulle frequenti proteste delle tifoserie avversarie contro le seconde squadre: "Noi abbiamo massima umiltà e massimo rispetto per le squadre che affrontiamo e anche per le loro tifoserie: poi ognuno è libero di manifestare il proprio dissenso. Lungi da noi sminuire la categoria e non dare la giusta importanza a quello che è il fattore della territorialità delle squadre"