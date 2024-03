Loftus-Cheek: "Gli allenatori italiani non ti vedono come un prodotto finale, ma ti aiutano a migliorare sempre"

Ruben Loftus-Cheek, intervistato da "Cronache di spogliatoio" In merito alla sua prima e molto positiva stagione al Milan, si racconta tra aneddoti, curiosità e rapporti di amicizia con i propri compagni di squadra. Questo un breve estratto dell'intervista principale riportata anche sul nostro sito (CLICCA QUI)

La stagione nel Chelsea con Zola e Sarri: "Zola era fantastico nello staff di Sarri a Londra. Faceva l’arbitro in allenamento ed era veramente negato! Tutti lo prendevamo in giro, andavamo sempre contro di lui, era divertente. Con Sarri ho giocato sulla sinistra, una cosa che ho notato degli allenatori italiani (Pioli, Sarri e Conte) è che non ti vedono mai come un prodotto finale, ma vogliono sempre aiutarti a migliorare, lavorano su di te. Quando ho saltato la finale di Europa League è stato frustrante. Mi sono rotto il tendine d’Achille in tournée, negli Stati Uniti, prima della finale, non potevo crederci. Con Sarri mi sono trovato benissimo".