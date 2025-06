Maignan ne prende 5 con la Francia: la pagella de L'Equipe

Non una serata particolarmente felice per Mike Maignan ieri sera. Il portiere e capitano del Milan ha difeso i pali della Francia nella semifinale di UEFA Nations League contro la Spagna e ha dovuto raccogliere il pallone in fondo al sacco per ben cinque volte. Il risultato finale ha premiato gli iberici che hanno staccato il pass per la finale contro il Portogallo vincendo con un pirotecnico 5-4 a Stoccarda. Oggi i voti de L'Equipe, massimo giornale sportivo francese, sono severi.

Questa la pagella riservata a Maignan, giudicato autore di una prestazione al di sotto della sufficienza: "In questa partita, non è molto utile. Attento su un tentativo di Williams (18’), non può far nulla sul tiro del basco (0-1, 22’), ma dovrebbe essere più reattivo sull’azione di Merino (0-2, 25’). È ancora troppo lento sul tiro di Yamal (0-5, 67’), ma poi respinge quello di Aghehowa (86’)".

Questa invece la pagella di MilanNews.it: "Cinque, come i gol incassati contro una Spagna devastante. Serata nerissima per il portiere del Milan, che continua ad attirare le attenzioni del Chelsea. Incolpevole su quasi tutte le reti, ma il passivo pesa eccome".