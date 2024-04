Mancini segna all'andata e al ritorno: è il primo difensore a riuscirci contro il Milan in Europa

Giornata amara per il Milan: i rossoneri sono stati eliminati ieri sera dalla Roma ai quarti di Europa League, giocando una partita ancora peggiore dell'andata e perdendo sia il confronto a San Siro che quello di ieri sera al ritorno all'Olimpico. Sconfitta totale, con squadra spenta, delusa e confusa in campo cercando di seguire quello che un altrettanto deluso Stefano Pioli ha preparato, sbagliando, per l'occasione. Sia ieri che a San Siro è andato in gol il difensore giallorosso Gianluca Mancini.



Secondo gli OptaFacts, Gianluca Mancini è diventato il primo giocatore della Roma a segnare in entrambe le sfide dello stesso turno a eliminazione diretta in una competizione europea da Edin Dzeko contro il Manchester United nella semifinale di Europa League 2020-21.

Gianluca Mancini è inoltre il primo difensore a segnare al Milan sia nella gara d’andata che in quella di ritorno in una sfida ad eliminazione diretta di una competizione europea.



Tra i difensori della Serie A 2023/24, Mancini è quello che ha segnato più reti considerando tutte le competizioni (sette).