Motta elogia Saelemaekers: "Sta dimostrando di essere di alto livello"

vedi letture

Oggi il tecnico del Bologna Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato che venerdì aprirà il menù della 35esima gironata di Serie A. Ai microfoni dei giornalisti presenti, l'allenatore italo-brasiliano ha parlato anche di Alexis Saelemaekers, tessendone le lodi. Il belga ex Milan, con la rete all'Udinese, ha segnato per la seconda volta consecutiva dopo che aveva fatto gol anche alla Roma nel weekend precedente, certificando un ottimo momento di forma.

Le parole di Thiago Motta su Alexis Saelemaekers: "Quando il Bologna ha scelto un giocatore di questo spessore era perché avevamo deciso di prendere un calciatore utile, che sta dimostrando un grande livello in questo momento. Da quando è arrivato il nostro gioco lo ha migliorato, è arrivato con grande pressione, volendo dimostrare di essere di alto livello, ha avuto bisogno di un po' di tempo per adattarsi. E oggi insieme ai suoi compagni sta dimostrando di essere di alto livello. È in un buon momento perché sta segnando, ha attenzione con e senza palla, sta bene e spero possa continuare così fino a fine stagione. Difficile sottolineare un ragazzo che in questo momento sta meglio di altri."