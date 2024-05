Ipotesi mister X per il nuovo tecnico: due giovani in rampa di lancio

Tra le tante indiscrezioni e gli innumerevoli nomi fatti per chi prenderà l'eredità della panchina di Stefano Pioli al Milan la prossima stagione, questa mattina Tuttosport fa spuntare l'idea di un ipotetico mister X. Secondo quanto viene riferito, oltre a Fonseca e Conceiçao che sono i nomi considerati i vantaggio in questo momento, il Milan potrebbe sorprendere con un profilo non ancora uscito ed eventualmente di un giovane tecnico in rampa di lancio ma che abbia già una buona esperienza europea.

A questa descrizione potrebbero corrispondere due nomi precisi. Il primo è quello di Jacob Neestrup, 36enne allenatore del Copenhagen che quest'anno è arrivato agli ottavi di finale di Champions League eliminando nel proprio girone Manchester United e Galatasaray. L'altro profilo risponde al nome di Matthias Jaissle, classe 1988 oggi tecnico dell'Al-Ahli, ma che l'anno scorso fece grandi cose con il Salisburgo, affrontando proprio i rossoneri in Champions League.